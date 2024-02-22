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22 февраля, 13:36

Московское «Динамо» опубликовало заявление по поводу ситуации между Падо и игроком «Кузбасса» Козловым

Руслан Минаев
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Михаил Падо (№8).
Фото ВК «Динамо» Москва

Московское «Динамо» выступило с заявлением по поводу ситуации вокруг игрока бел-голубых Михаила Падо.

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что Падо обратился с заявлением в полицию на волейболиста «Кузбасса» Никиту Козлова.

«Руководители клубов «Динамо» и «Кузбасс» максимально оперативно и подробно обсудили сложившуюся ситуации и не имеют друг к другу никаких претензий.

Данное разбирательство идет между двумя физическими лицами в рамках законодательства Российской Федерации, и участие клуба в нем не предусмотрено», — сказано в заявлении клуба. 

Сообщалось, что Козлов занял у Падо полмиллиона рублей на лечение матери, которая на самом деле здорова.

 

ВК Динамо (Москва)
ВК Кузбасс
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