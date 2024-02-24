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24 февраля, 21:27

«Локомотив» победил АСК в суперлиге

Руслан Минаев
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«Локомотив» на выезде обыграл АСК в матче 25-го тура суперлиги — 3:0.

Новосибирцы одержали 20-ю победу в 25 матчах. Команда с 58 очками занимает второе место в таблице чемпионата России.

«Белогорье» одержало победу над «Динамо» (Ленинградская область), «Факел» победил питерский «Зенит», а «Енисей» обыграл «Нову».

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

25-й тур

АСК (Нижний Новгород) — «Локомотив» (Новосибирск) — 0:3 (23:25, 23:25, 17:25)

24 февраля.

«Динамо» (Ленинградская область) — «Белогорье» (Белгород) — 2:3 (25:21, 21:25, 25:21, 19:25, 12:15)

24 февраля.

«Факел» (Новый Уренгой) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 3:1 (28:26, 25:17, 22:25, 27:25)

24 февраля.

25-й тур

«Енисей» (Красноярск) — «Нова» (Новокуйбышевск) — 3:2 (22:25, 25:19, 22:25, 25:17, 15:12)

24 февраля.

Волейбол
ВК Белогорье
ВК Локомотив (Новосибирск)
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