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Сегодня, 20:44

Московское «Динамо» обыграло петербургский «Зенит» во втором матче полуфинальной серии чемпионата России

Мария Гусева
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Московское «Динамо» обыграло «Зенит» из Санкт-Петербурга во втором матче полуфинальной серии чемпионата России по волейболу среди мужчин — 3:0. Встреча прошла в Москве.

«Динамо» ведет в серии со счетом 2-0. Третий матч пройдет 24 апреля в Санкт-Петербурге, начало — 17.00 мск.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

1/2 финала

Динамо (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 3:0 (25:22, 25:23, 25:15)

17 апреля.

Счет в серии: 2-0

Источник: https://www.sport-express.ru/volleyball/L/men/russia/2022-2023/
Волейбол
ВК Динамо (Москва)
ВК Зенит (Санкт-Петербург)
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