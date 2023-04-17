Московское «Динамо» обыграло петербургский «Зенит» во втором матче полуфинальной серии чемпионата России

Московское «Динамо» обыграло «Зенит» из Санкт-Петербурга во втором матче полуфинальной серии чемпионата России по волейболу среди мужчин — 3:0. Встреча прошла в Москве.

«Динамо» ведет в серии со счетом 2-0. Третий матч пройдет 24 апреля в Санкт-Петербурге, начало — 17.00 мск.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

1/2 финала

Динамо (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 3:0 (25:22, 25:23, 25:15)

17 апреля.

Счет в серии: 2-0