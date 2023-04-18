Волейболистки московского «Динамо» обыграли «Динамо-Метар» во втором матче полуфинала чемпионата России
Волейболистки московского «Динамо» обыграли «Динамо-Метар» во втором матче полуфинальной серии чемпионата России по волейболу среди женщин — 3:2. Встреча прошла в Москве.
«Динамо» из Москвы ведет в серии до трех побед со счетом 2-0. Следующий матч пройдет 22 апреля в Челябинске.
Чемпионат России
Женщины
1/2 финала
«Динамо» (Москва) — «Динамо-Метар» (Челябинск) — 3:2 (25:13, 25:16, 23:25, 18:25, 15:12)
Счет в серии: 2-0
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