Московское «Динамо» обыграло «Минчанку» и вышло в плей-офф «Финала шести» с 1-го места

В Казани продолжаются матчи группового этапа «Финал шести» женского чемпионата России по волейболу.

В заключительной игре группы B волейболистки московского «Динамо» обыграли «Минчанку» со счетом 3-0.

В «Финале шести» шесть команд разбиты на две группы. По две лучшие команды выходят в полуфиналы. «Динамо» с 6 очками заняло первое место в группе.

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

Финал шести. Группа A. 3-й тур

Протон (Саратов) — Динамо-Ак Барс (Казань) — 0:3 (16:25, 18:25, 19:25)

31 марта.

Финал шести. Группа B. 3-й тур

Минчанка (Минск) — Динамо М (Москва) — 0:3 (21:25, 13:25, 19:25)

31 марта.