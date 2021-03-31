Волейбол
Россия
Новости
Суперлига Париматч (мужчины) Календарь Париматч (мужчины) Суперлига Париматч (женщины) Календарь Париматч (женщины)
Новости   //    Волейбол   //    Россия

Московское «Динамо» обыграло «Минчанку» и вышло в плей-офф «Финала шести» с 1-го места

20:25
Теги:

В Казани продолжаются матчи группового этапа «Финал шести» женского чемпионата России по волейболу.

В заключительной игре группы B волейболистки московского «Динамо» обыграли «Минчанку» со счетом 3-0.

В «Финале шести» шесть команд разбиты на две группы. По две лучшие команды выходят в полуфиналы. «Динамо» с 6 очками заняло первое место в группе.

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

Финал шести. Группа A. 3-й тур

Протон (Саратов) — Динамо-Ак Барс (Казань) — 0:3 (16:25, 18:25, 19:25)

31 марта.

Финал шести. Группа B. 3-й тур

Минчанка (Минск) — Динамо М (Москва) — 0:3 (21:25, 13:25, 19:25)

31 марта.

Волейбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...