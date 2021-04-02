Капитан «Динамо-Ак Барс» Старцева сомневается, что стоит ждать сюрпризов в игре против московского «Динамо»

Капитан волейбольного клуба «Динамо-Ак Барс» Евгения Старцева поделилась ожиданиями от предстоящего полуфинала чемпионата страны по волейболу среди женщин против московского «Динамо».

«Московское «Динамо» давно наш главный соперник в России. Поэтому любой матч принципиален, сложен, всегда играем с максимальным накалом. Я уже сбилась со счета, сколько раз сыграла с этим соперником за девять лет в Казани. Был сезон, когда мы с московским «Динамо» встречались восемь раз! Кроме чемпионата России, еще и в Лиге чемпионов.

Сомневаюсь, что будут сюрпризы. Мы настолько хорошо знаем друг друга, что чем-то в игре удивить уже невозможно. Думаю, сегодня определяющим станет физическая форма и нюансы», – цитирует Старцеву «Советский спорт».

Игра между «Динамо-Ак Барс» и «Динамо» состоится сегодня в Казани. Начало – в 19:00 по московскому времени. В другом полуфинале встречаются «Локомотив» и «Уралочка-НТМК».