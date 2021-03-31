Булатович считает, что московское «Динамо» сыграет в полуфинале с «Динамо-Ак Барс»

Главный тренер московского «Динамо» Желько Булатович считает, что соперником его команды по полуфиналу чемпионата России станет «Динамо-Ак Барс». Казанскому клубу для этого нужно победить «Протон».

«Матч против «Минчанки» для нас получился хороший, мы показали высокий процент в атаке, надежно сыграли на приеме, — цитирует Булатовича «Советский спорт» 31 марта. — Ситуация позволила задействовать многих игроков, это порадовало.

С кем будем играть? Думаю, что с «Динамо-Ак Барс». Но от нас это уже не зависит. Мы свою задачу решили — выиграли оба матча в группе, вышли в полуфинал. Будем ждать соперника".

Московский клуб занял первое место в группе В, набрав шесть очков.