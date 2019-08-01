Максим Михайлов: "При новом тренере сборной России нам доверяют больше"

Диагональный сборной России Максим Михайлов в интервью "Известиям" отметил, что при Туомасе Саммелвуо в национальной команде игрокам больше доверяют.

– Успели понять, чем работа с Саммелвуо отличается от тренировок с его предшественниками?

– В первую очередь я бы отметил доверие к ребятам. Никто не контролирует соблюдение нами режима – все предоставлены сами себе. Есть определенное расписание, которого мы придерживаемся, а вне его рамок каждому позволено вести себя так, как он хочет. Разумеется, это не значит, что можно жестко нарушать режим. Но этого никто из игроков и не собирается делать. Все понимают, что для хорошей готовности надо поддерживать свой организм в надлежащем состоянии, тщательно контролировать свой отдых, режим сна и прочие нагрузки в быту. Но тренеры нам позволяют самостоятельно регулировать эти моменты.

– Условно говоря, когда нет тренировок и собраний, вы теперь можете в любое время покидать тренировочную базу?

– Сейчас неважно, когда ты ложишься спать – хоть днем устраивай тихий час в свободное время, хоть в два часа ночи ложись. Главное, как ты готов к тренировкам и играм. Понятно, что никто сам по себе не станет злоупотреблять этим доверием и тот же режим сна будет нормально контролировать сам. Просто со стороны тренера нет жестких рамок. Как и нет теперь обязательного времени прихода на завтрак, обед или ужин, хотя раньше это не только было, но могли выразить и недовольство, если ты опоздал на одну-две минуты.