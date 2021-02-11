Любовь Соколова стала генеральным менеджером женской сборной России
Двукратная чемпионка мира Любовь Соколова стала генменеджером сборной России по волейболу, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.
«Для меня это новый опыт, новый вызов, новый этап в жизни. Безусловно, моя главная задача — создание той команды, которая будет добиваться высоких результатов, выигрывать, будет боеспособной. Мы все ждем от наших спортсменок успеха и побед. Для достижения результата надо много и упорно работать. В первую очередь, это тренировочный процесс, без правильной организации которого ничего не получится. Во-вторых, это моральная и психологическая подготовка. И, конечно, командный дух, хорошее настроение, любовь к волейболу. Важно выстроить правильные ориентиры для девчонок, в первую очередь — для молодых. Они наше будущее! А более зрелых спортсменок тоже надо суметь мотивировать. Работы предстоит много, но я полна оптимизма», — сказала Соколова.
В составе сборной России 43-летняя Соколова дважды выигрывала чемпионаты мира (2006, 2010) и Европы (1999, 2001), а также дважды становилась серебряным призером Олимпийских игр (2000, 2004).
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