«Динамо-Ак Барс» обыграло «Минчанку»

«Динамо-Ак Барс» выиграло у «Минчанки» (3:1) в матче 9-го тура российской Суперлиги Париматч по волейболу среди женщин.

Матч состоялся 9 февраля. Казанский клуб набрал 49 очков и занимает второе место.

Чемпионат России. Женщины

9-й тур

«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Минчанка» (Минск) — 3:1 (18:25, 25:12, 25:18, 25:15)

11-й тур

«Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Протон» (Саратов) — 3:0 (25:18, 29:27, 25:22)

22-й тур

«Локомотив» К (Калининградская область) — «Заречье-Одинцово» (Московская область) — 3:0 (25:21, 25:17, 25:19)

9 февраля.