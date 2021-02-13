«Динамо» на выезде победило «Ленинградку»

«Ленинградка» принимала «Динамо» в матче женской суперлиги Париматч. Московский клуб одержал победу в четырех сетах и вышел в лидеры чемпионата России по волейболу.

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

23-й тур

Енисей (Красноярск) — Тулица (Тульская область) — 2:3 (25:18, 25:23, 20:25, 17:25, 11:15)

13 февраля.

Заречье-Одинцово (Московская область) — Уралочка-НТМК (Свердловская область) — 0:3 (19:25, 20:25, 23:25)

13 февраля.

Ленинградка (Санкт-Петербург) — Динамо М (Москва) — 1:3 (16:25, 16:25, 25:21, 19:25)

13 февраля.

Липецк (Липецкая область) — Спарта (Нижний Новгород) — 3:1 (21:25, 25:20, 25:19, 25:16)

13 февраля.

Минчанка (Минск) — Локомотив К (Калининградская область) — 1:3 (23:25, 19:25, 25:22, 16:25)

13 февраля.