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Сегодня, 20:41

«Локомотив» сыграет с московским «Динамо» в финале мужской суперлиги

Иван Шитик
Корреспондент
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«Локомотив» вышел в финал суперлиги.
Фото ВК «Локомотив».

«Локомотив» стал вторым финалистом мужской суперлиги по волейболу. В полуфинале команда из Новосибирска победила в трех сетах победителя регулярного чемпионата казанский «Зенит».

«Локомотив» прервал серию «Зенита» из 36 побед во всех турнирах. Эта серия была второй по продолжительности в истории клуба.

В финале команда Пламена Константинова сыграет с московским «Динамо», которое в первом полуфинале обыграло «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Решающий матч пройдет во вторник, 10 мая.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

1/2 финала

Зенит-Казань (Казань) — Локомотив Н (Новосибирск) — 0:3 (23:25, 23:25, 21:25)

9 мая.

ВК Зенит (Казань)
ВК Локомотив (Новосибирск)
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