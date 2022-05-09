«Локомотив» сыграет с московским «Динамо» в финале мужской суперлиги

«Локомотив» стал вторым финалистом мужской суперлиги по волейболу. В полуфинале команда из Новосибирска победила в трех сетах победителя регулярного чемпионата казанский «Зенит».

«Локомотив» прервал серию «Зенита» из 36 побед во всех турнирах. Эта серия была второй по продолжительности в истории клуба.

В финале команда Пламена Константинова сыграет с московским «Динамо», которое в первом полуфинале обыграло «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Решающий матч пройдет во вторник, 10 мая.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

1/2 финала

Зенит-Казань (Казань) — Локомотив Н (Новосибирск) — 0:3 (23:25, 23:25, 21:25)

9 мая.