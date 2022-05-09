Главный тренер «Уралочки-НТМК»: «Серия — настоящий триллер, достойный финала»

Главный тренер «Уралочки-НТМК» Михаил Карполь объяснил, за счет чего команда смогла выиграть четвертый матч серии у «Локомотива» (2-2).

«Девчонки вчера зашли в раздевалку, и первое, что сказали, что нужно отдать все силы, выиграть четвертую игру и ехать в Калининград. Не было такого, чтобы кто-то опустил голову. Серия — настоящий триллер, достойный финала. Сегодня не было какого-то ключевого момента, были качели, но нам все-таки удалось вырвать эту победу», — цитирует тренера сайт Всероссийской федерации волейбола.

Счет в серии до четырех побед стал равным 2-2. Пятый и решающий матч финала пройдет в Калининграде 12 мая.

«Уралочка-НТМК» является самым титулованным клубом России, в ее активе 14 чемпионств. «Локомотив» — действующий чемпион страны.