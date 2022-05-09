Московское «Динамо» победило «Зенит» из Санкт-Петербурга и вышло в финал плей-офф мужской суперлиги

Московское «Динамо» победило «Зенит» из Санкт-Петербурга в полуфинале плей-офф мужской суперлиги по волейболу.

Москвичи взяли верх в четырех сетах. Отметим, что эта встреча была повторением финала прошлого года.

Второй финалист нынешнего сезона определится в матче между казанским «Зенитом» и «Локомотивом» из Новосибирска.

Финальный матч и встреча за 3-е место пройдут 10 мая.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

1/2 финала

Зенит СПб (Санкт-Петербург) — Динамо М (Москва) — 1:3 (21:25, 19:25, 25:19, 23:25)

9 мая.