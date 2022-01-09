«Локомотив» переиграл «Заречье-Одинцово»
19:20
Волейболистки калининградского «Локомотива» нанесли поражение в трех сетах «Заречью-Одинцово» в матче женской суперлиги по волейболу.
«Локомотив» с 33 очками лидирует в турнирной таблице. «Заречье-Одинцово» с 3 очками занимает последнее место.
Волейбол
Чемпионат России. Женщины
13-й тур
Заречье-Одинцово (Московская область) — Локомотив К (Калининградская область) — 0:3 (14:25, 17:25, 13:25)
9 января.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/volleyball/L/women/russia/2021-2022/
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