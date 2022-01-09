«Локомотив» переиграл «Заречье-Одинцово»

Волейболистки калининградского «Локомотива» нанесли поражение в трех сетах «Заречью-Одинцово» в матче женской суперлиги по волейболу.

«Локомотив» с 33 очками лидирует в турнирной таблице. «Заречье-Одинцово» с 3 очками занимает последнее место.

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

13-й тур

Заречье-Одинцово (Московская область) — Локомотив К (Калининградская область) — 0:3 (14:25, 17:25, 13:25)

9 января.