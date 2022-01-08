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«Уралочка-НТМК» в гостях победила «Енисей», «Протон» обыграл «Ленинградку»

19:46

Состоялись матчи 13-го тура женского чемпионата России по волейболу.

Чемпионат России

Женщины

13-й тур

«Динамо» (Краснодар) — «Динамо-Метар» (Челябинск) — 3:2 (22:25, 25:23, 15:25, 25:23, 15:10)

«Енисей» (Красноярск) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — 2:3 (25:21, 25:21, 22:25, 8:25, 12:15)

«Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Протон» (Саратов) — 2:3 (20:25, 25:17, 20:25, 25:22, 6:15)

«Липецк» (Липецкая область) — «Минчанка» (Минск) — 3:1 (23:25, 25:16, 25:18, 25:16)

«Спарта» (Нижний Новгород) — «Динамо» (Москва) — 0:3 (10:25, 20:25, 23:25)

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Роман Шишов все материалы автора
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