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Сегодня, 20:48

«Локомотив» из Калининграда победил «Енисей» в матче женской суперлиги по волейболу

Иван Шитик
Корреспондент
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«Локомотив» из Калининграда в трех сетах победил «Енисей» в матче женской суперлиги по волейболу.

«Локо» занимает второе место в турнирной таблице, набрав в 10 матчах 24 очка.

Чемпионат России. Женщины

10-й тур

Динамо-Ак Барс (Казань) — Ленинградка (Санкт-Петербург) — 0:3 (22:25, 14:25, 19:25)

3 декабря.

Спарта (Нижний Новгород) — Липецк (Липецкая область) — 2:3 (25:27, 25:15, 16:25, 25:10, 16:18)

3 декабря. Нижний Новгород. «Северная Звезда».

Тулица (Тульская область) — Протон (Саратов) — 3:1 (25:23, 25:18, 19:25, 25:17)

3 декабря.

Локомотив К (Калининградская область) — Енисей (Красноярск) — 3:0 (25:21, 25:23, 25:21)

3 декабря.

ВК Енисей
ЖВК Локомотив (Калининград)
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