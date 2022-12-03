«Локомотив» из Калининграда победил «Енисей» в матче женской суперлиги по волейболу
«Локомотив» из Калининграда в трех сетах победил «Енисей» в матче женской суперлиги по волейболу.
«Локо» занимает второе место в турнирной таблице, набрав в 10 матчах 24 очка.
Чемпионат России. Женщины
10-й тур
Динамо-Ак Барс (Казань) — Ленинградка (Санкт-Петербург) — 0:3 (22:25, 14:25, 19:25)
3 декабря.
Спарта (Нижний Новгород) — Липецк (Липецкая область) — 2:3 (25:27, 25:15, 16:25, 25:10, 16:18)
3 декабря. Нижний Новгород. «Северная Звезда».
Тулица (Тульская область) — Протон (Саратов) — 3:1 (25:23, 25:18, 19:25, 25:17)
3 декабря.
Локомотив К (Калининградская область) — Енисей (Красноярск) — 3:0 (25:21, 25:23, 25:21)
3 декабря.
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