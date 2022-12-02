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Сегодня, 21:03

Казанский «Зенит» победил «Югру-Самотлор» в матче мужской

Иван Шитик
Корреспондент
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Казанский «Зенит» победил «Югру-Самотлор» в матче мужской суперлиги по волейболу.

На данный момент казанцы лидируют в турнирной таблице, выиграв 9 из 1 матчей.

Но «Зенит» из Санкт-Петербурга имеет игру в запасе, при этом пока не потерпев ни одного поражения в сезоне.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

10-й тур

Зенит-Казань (Казань) — Югра-Самотлор (Нижневартовск) — 3:0 (25:15, 25:21, 25:18)

Динамо М (Москва) — Факел (Новый Уренгой) — 3:0 (25:18, 25:19, 25:13)

Нефтяник (Оренбург) — Урал (Уфа) — 0:3 (19:25, 23:25, 20:25)

ВК Зенит (Казань)
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