Казанский «Зенит» победил «Югру-Самотлор» в матче мужской

Казанский «Зенит» победил «Югру-Самотлор» в матче мужской суперлиги по волейболу.

На данный момент казанцы лидируют в турнирной таблице, выиграв 9 из 1 матчей.

Но «Зенит» из Санкт-Петербурга имеет игру в запасе, при этом пока не потерпев ни одного поражения в сезоне.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

10-й тур

Зенит-Казань (Казань) — Югра-Самотлор (Нижневартовск) — 3:0 (25:15, 25:21, 25:18)

Динамо М (Москва) — Факел (Новый Уренгой) — 3:0 (25:18, 25:19, 25:13)

Нефтяник (Оренбург) — Урал (Уфа) — 0:3 (19:25, 23:25, 20:25)