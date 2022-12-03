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Сегодня, 20:57

«Зенит» из Санкт-Петербурга победил «Кузбасс» в матче мужской суперлиги

Иван Шитик
Корреспондент
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«Зенит» из Санкт-Петербурга победил «Кузбасс» в матче мужской суперлиги по волейболу в трех сетах.

Причем питерцы выиграли все три сета с одинаковым счетом — 25:20, 25:20, 25:20.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

10-й тур

Локомотив Н (Новосибирск) — АСК (Нижний Новгород) — 3:0 (25:19, 25:19, 25:23)

3 декабря.

Нова (Новокуйбышевск) — Газпром-Югра (Сургут) — 3:1 (30:28, 33:31, 16:25, 25:23)

3 декабря.

Строитель (Минск) — Енисей (Красноярск) — 3:0 (25:17, 25:23, 25:18)

3 декабря.

Зенит СПб (Санкт-Петербург) — Кузбасс (Кемерово) — 3:0 (25:20, 25:20, 25:20)

3 декабря.

ВК Зенит (Санкт-Петербург)
ВК Кузбасс
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