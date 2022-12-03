«Зенит» из Санкт-Петербурга победил «Кузбасс» в матче мужской суперлиги
«Зенит» из Санкт-Петербурга победил «Кузбасс» в матче мужской суперлиги по волейболу в трех сетах.
Причем питерцы выиграли все три сета с одинаковым счетом — 25:20, 25:20, 25:20.
Волейбол
Чемпионат России. Мужчины
10-й тур
Локомотив Н (Новосибирск) — АСК (Нижний Новгород) — 3:0 (25:19, 25:19, 25:23)
3 декабря.
Нова (Новокуйбышевск) — Газпром-Югра (Сургут) — 3:1 (30:28, 33:31, 16:25, 25:23)
3 декабря.
Строитель (Минск) — Енисей (Красноярск) — 3:0 (25:17, 25:23, 25:18)
3 декабря.
Зенит СПб (Санкт-Петербург) — Кузбасс (Кемерово) — 3:0 (25:20, 25:20, 25:20)
3 декабря.
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