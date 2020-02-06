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«Локомотив» хочет переманить Соколова из казанского «Зенита»

20:58
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«Локомотив» готов предложить большой контракт игроку казанского «Зенита» Цветану Соколову. Клуб из Новосбириска хочет подписать 30-летнего болгарина летом, утверждает La Gazzetta dello Sport.

Соколов перешел в «Зенит» перед началом нынешнего сезона. Он подписал трехлетнее соглашение с зарплатой в 900 тысяч евро в год.

По информации Sportal.bg, на игрока сборной Болгарии также претендует итальянская «Любе Чивитанова».

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