«Локомотив» хочет переманить Соколова из казанского «Зенита»

«Локомотив» готов предложить большой контракт игроку казанского «Зенита» Цветану Соколову. Клуб из Новосбириска хочет подписать 30-летнего болгарина летом, утверждает La Gazzetta dello Sport.

Соколов перешел в «Зенит» перед началом нынешнего сезона. Он подписал трехлетнее соглашение с зарплатой в 900 тысяч евро в год.

По информации Sportal.bg, на игрока сборной Болгарии также претендует итальянская «Любе Чивитанова».