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Сегодня, 21:11

Казанское «Динамо» победило «Ленинградку» и вышло в финал чемпионата России

Ана Горшкова
Корреспондент
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Казанское «Динамо» победило «Ленинградку» в четвертом матче 1/2 финала женского чемпионата России по волейболу.

Игра завершилась со счетом 3:1 (22:25, 25:21, 25:18, 25:13). «Динамо» выиграло серию со счетом 3-1 и вышло в финал суперлиги.

За трофей казанская команда поборется с победителем пары «Локомотив» — «Динамо» Москва.

Чемпионат России. Женщины

1/2 финала

«Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Динамо-Ак Барс» (Казань) — 1:3 (25:22, 21:25, 18:25, 13:25)

Волейбол
ВК Динамо (Казань)
ВК Ленинградка
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