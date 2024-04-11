Казанское «Динамо» победило «Ленинградку» и вышло в финал чемпионата России
Казанское «Динамо» победило «Ленинградку» в четвертом матче 1/2 финала женского чемпионата России по волейболу.
Игра завершилась со счетом 3:1 (22:25, 25:21, 25:18, 25:13). «Динамо» выиграло серию со счетом 3-1 и вышло в финал суперлиги.
За трофей казанская команда поборется с победителем пары «Локомотив» — «Динамо» Москва.
Чемпионат России. Женщины
1/2 финала
«Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Динамо-Ак Барс» (Казань) — 1:3 (25:22, 21:25, 18:25, 13:25)
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