Казанский «Зенит» обыграл «Факел» во втором матче полуфинала суперлиги
«Зенит-Казань» дома победил «Факел» во втором матче полуфинала мужского чемпионата России по волейболу.
Матч завершился со счетом 3:0 (25:20, 25:17, 25:11). Счет в серии стал 2-0 в пользу казанского клуба.
Третий матч между командами пройдет 15 апреля.
Чемпионат России. Мужчины
1/2 финала
«Зенит-Казань» (Казань) — «Факел» (Новый Уренгой) — 3:0 (25:20, 25:17, 25:11)
Счет в серии: 1-0
1/2 финала за 5-8-е места
«Локомотив» (Новосибирск) — «Енисей» (Красноярск) — 3:2 (21:25, 20:25, 25:23, 25:22, 15:9)
«Зенит СПБ» (Санкт-Петербург) — «Кузбасс» (Кемерово) — 3:1 (25:16, 25:20, 13:25, 25:20)
Новости