Казанское «Динамо» будет проводить матчи без зрителей

В связи с введением в Татарстане особого санитарно-эпидемиологического режима оставшиеся в чемпионате России домашние матчи казанского «Динамо» будут проведены без зрителей, сообщает официальный сайт клуба.

Речь идет и о ближайшей полуфинальной игре против московского «Динамо». Встреча, которая намечена на 21 марта, будет проведена без зрителей.

Также без зрителей пройдет на следующей неделе казанский тур финала Молодежной лиги.

Список соревнований, на которые повлиял коронавирус, можно изучить в материале «СЭ»