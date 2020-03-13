Волейбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Волейбол   //    Россия

Казанское «Динамо» будет проводить матчи без зрителей

16:44
Теги:

В связи с введением в Татарстане особого санитарно-эпидемиологического режима оставшиеся в чемпионате России домашние матчи казанского «Динамо» будут проведены без зрителей, сообщает официальный сайт клуба.

Речь идет и о ближайшей полуфинальной игре против московского «Динамо». Встреча, которая намечена на 21 марта, будет проведена без зрителей.

Также без зрителей пройдет на следующей неделе казанский тур финала Молодежной лиги.

Список соревнований, на которые повлиял коронавирус, можно изучить в материале «СЭ»

Дополнительная информация:

http://m.dinamo-kazan.com/news/?id=3006

Волейбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир