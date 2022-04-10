Казанский «Зенит» в трех сетах победил «Урал» в суперлиге
В Казани прошел матч регулярного чемпионата мужской волейбольной суперлиги, в котором местный «Зенит» в трех сетах победил «Урал».
Казанцы продолжают лидировать в турнирной таблице. «Урал» идет на 13-й позиции.
Волейбол
Чемпионат России. Мужчины
25-й тур
Зенит СПб (Санкт-Петербург) — Енисей (Красноярск) — 3:0 (25:21, 25:18, 25:20)
10 апреля.
Динамо М (Москва) — Динамо-ЛО (Ленинградская область) — 3:0 (25:22, 25:19, 25:21)
10 апреля.
Югра-Самотлор (Нижневартовск) — Локомотив Н (Новосибирск) — 0:3 (16:25, 18:25, 16:25)
10 апреля.
Зенит-Казань (Казань) — Урал (Уфа) — 3:0 (25:18, 25:23, 25:22)
10 апреля.
АСК (Нижний Новгород) — Кузбасс (Кемерово) — 1:3 (25:19, 26:28, 11:25, 23:25)
10 апреля.
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