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Сегодня, 16:41

Определились пары 1/4 финала плей-офф женской суперлиги

Иван Шитик
Корреспондент
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10 апреля завершился регулярный чемпионат женской суперлиги по волейболу. По его итогам определились пары 1/4 финала плей-офф.

8 команд вышедшие в плей-офф разбиты на пары и сыграют четвертьфинальные матчи до двух побед одной из команд. Четвертьфинал Чемпионата России состоится с 14 по 20 апреля.

«Динамо-Ак Барс» — «Динамо» (Краснодар)

«Динамо» (Москва) — «Ленинградка»

«Локомотив» — «Протон»

«Тулица» — «Уралочка-НТМК»

В полуфинале сыграют победители четвертьфинальных матчей с 24 по 30 апреля, матчи до 2-х побед. Финал и матч за 3-е место будут разыграны с 3-го по 12 мая и пройдут до 3-х побед одной из команд.

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