Волейбол
Россия
Новости
Суперлига Париматч (мужчины) Календарь Париматч (мужчины) Суперлига Париматч (женщины) Календарь Париматч (женщины)
Новости   //    Волейбол   //    Россия

Игорь Шулепов вошел в тренерский штаб сборной России

21:00
Теги:

Главный тренер уфимского «Урала» Игорь Шулепов вошел в тренерский штаб сборной России, сообщает пресс-служба уфимского клуба.

48-летний специалист будет одним из ассистентов Туомаса Саммелвуо в олимпийском сезоне.

Шулепов возглавил «Урал» летом 2020 года, с которым занял седьмое место в минувшем чемпионате России.

Читайте также

«Хабиб сказал: «Пошли драться на улицу!» Как Василевский чуть не вышел один на один с Нурмагомедовым
«Арсенал» — «Спартак»: все голы матча
«Спартак» начал переговоры с новым главным тренером
Юниорский ЧМ-2021 по хоккею, 1/4 финала: расписание и результаты матчей 3 мая, Россия — Белоруссия

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд