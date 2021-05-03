Игорь Шулепов вошел в тренерский штаб сборной России
21:00
Главный тренер уфимского «Урала» Игорь Шулепов вошел в тренерский штаб сборной России, сообщает пресс-служба уфимского клуба.
48-летний специалист будет одним из ассистентов Туомаса Саммелвуо в олимпийском сезоне.
Шулепов возглавил «Урал» летом 2020 года, с которым занял седьмое место в минувшем чемпионате России.
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