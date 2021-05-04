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Скончался заслуженный мастер спорта СССР Александр Сапрыкин

22:22

Во вторник, 4 мая, на 75-м году жизни скончался замдиректор «Зенита» по пляжному волейболу Александр Сапрыкин, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

О смерти бывшего волейболиста сообщили в клубе «Зенит». Александр Сапрыкин был заслуженным работником физической культуры, участником сборной СССР, а также призером чемпионата мира и победителем чемпионата Европы.

С момента образования ВФВ в 1991 году он неизменно избирался в состав ее президиума, был первым председателем Совета пляжного волейбола ВФВ.

За свою карьеру Сапрыкин становился бронзовым призером Олимпийских игр-1972, чемпионом Европы-1971, четырехкратным серебряным (1976—1979) и четырехкратным бронзовым (1972—1975) призером чемпионатов СССР, выступая за СКА (Ленинград, 1965—1979), «Спартак» / «Автомобилист» (Ленинград).

Дополнительная информация:

https://www.volley.ru/news/23826/

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