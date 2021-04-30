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Вербов сменил Алекно на посту главного тренера казанского «Зенита»

12:23
Алексей Вербов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алексей Вербов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Зенит-Казань» на своем сайте объявил о назначении Алексея Вербова на пост главного тренера команды.

В сезоне-2019/20 Вербов уже руководил игрой казанской команды, а Владимир Алекно был его консультантом. После этого молодой тренер возглавил кемеровский «Кузбасс».

Предстоящий сезон станет для Вербова уже девятым в казанском клубе. Семь сезонов (2009/10, 2013-2019) он защищал цвета «Зенита» в качества либеро, сыграв за команду 238 матчей и завоевав с ней 20 трофеев (3 победы в Лиге чемпионов, 6 титулов чемпиона России, 6 Кубков России, 4 Суперкубка и 1 победа на клубном чемпионате мира).

Еще один титул Вербов принес «Зениту» в качестве тренера — Кубок России-2019.

Дополнительная информация:

https://zenit-kazan.com/news/?id=6246

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