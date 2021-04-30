Вербов сменил Алекно на посту главного тренера казанского «Зенита»
12:23
«Зенит-Казань» на своем сайте объявил о назначении Алексея Вербова на пост главного тренера команды.
В сезоне-2019/20 Вербов уже руководил игрой казанской команды, а Владимир Алекно был его консультантом. После этого молодой тренер возглавил кемеровский «Кузбасс».
Предстоящий сезон станет для Вербова уже девятым в казанском клубе. Семь сезонов (2009/10, 2013-2019) он защищал цвета «Зенита» в качества либеро, сыграв за команду 238 матчей и завоевав с ней 20 трофеев (3 победы в Лиге чемпионов, 6 титулов чемпиона России, 6 Кубков России, 4 Суперкубка и 1 победа на клубном чемпионате мира).
Еще один титул Вербов принес «Зениту» в качестве тренера — Кубок России-2019.
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