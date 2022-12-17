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Сегодня, 21:28

Главный тренер калининградского «Локомотива»: «Главное — вышли в финал, остальное уже история»

Антон Бабошин
Корреспондент
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Главный тренер калининградского «Локомотива» Константин Сиденко после победы в полуфинале Кубка России над «Тулицей» (3:0) отметил, что его команда с честью вышла из трудной ситуации в концовке встречи.

«Главное — выиграли, хотя в третьей партии сами наошибались и на подаче, и на приеме, — сказал Сиденко. — Поэтому и завязалась борьба. Но девчонки молодцы, с честью вышли из этой ситуации, победили в трех партиях и готовимся к финалу. А этот матч уже история, и даже то, что мы вот так вытащили третий сет, завтра нам никак не поможет».

В воскресенье, 18 декабря, «Локомотив», никогда не становившийся обладателем Кубка, разыграет трофей с московским «Динамо».

ЖВК Локомотив (Калининград)
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