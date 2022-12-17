Тренер «Тулицы»: «Могли дожать «Локомотив» в третьей партии, но чего-то не хватило»

Главный тренер «Тулицы» Андрей Подкопаев сказал, что его команда могла рассчитывать на большее во втором и третьем сетах полуфинала Кубка России против «Локомотива» (0:3) из Калининграда, но не использовала свои шансы.

«Моментами была очень хорошая игра, особенно в конце третьей партии, — считает Подкопаев. — Немного не дожали, не хватило. Хотя все шло к тому, что мы выиграем сет и все начнем сначала. Но свою роль сыграли небольшие нюансы, наши неточности. Во втором сете мы тоже могли достать соперниц, но не сумели, и очень хорошо сыграла команда Калининграда. Они свои шансы использовали, а мы — нет. Завтра придется играть второй день подряд. Это непривычно, надеюсь, сил нам хватит».

18 декабря «Тулица» в матче за третье место домашнего «Финала четырех» сыграет с «Динамо-Метаром» из Челябинска. В финале встретятся калининградский «Локомотив» и московское «Динамо».