Волейбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Волейбол   //    Россия

Гамова осваивается в роли молодой мамы. Выиграть чемпионат мира намного легче

20:44
Теги:

Экс-игрок женской сборной России по волейболу Екатерина Гамов рассказала о материнстве. В середине сентября у спортсменки родился сын.

— Спасибо всем большое за поздравления! Вас очень много и это очень приятно! Я не пропала, я осваиваю новую роль и скажу вам честно...сыграть финал чемпионата мира и выиграть,намного легче и понятнее. Всем мира и любви! — написала Гамова в своем Instagram.

Муж 38-летней Гамовой — известный кинооператор и продюсер Михаил Мукасей. Спортсменка завершила карьеру в 2016 году. Гамова — двукратная чемпионка мира и двукратный серебряный призер Олимпиады, двукратная чемпионка Европы. 11 раз она выигрывала чемпионат России. В 2014 году стала победительницей Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир