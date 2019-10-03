Гамова осваивается в роли молодой мамы. Выиграть чемпионат мира намного легче

Экс-игрок женской сборной России по волейболу Екатерина Гамов рассказала о материнстве. В середине сентября у спортсменки родился сын.

— Спасибо всем большое за поздравления! Вас очень много и это очень приятно! Я не пропала, я осваиваю новую роль и скажу вам честно...сыграть финал чемпионата мира и выиграть,намного легче и понятнее. Всем мира и любви! — написала Гамова в своем Instagram.

Муж 38-летней Гамовой — известный кинооператор и продюсер Михаил Мукасей. Спортсменка завершила карьеру в 2016 году. Гамова — двукратная чемпионка мира и двукратный серебряный призер Олимпиады, двукратная чемпионка Европы. 11 раз она выигрывала чемпионат России. В 2014 году стала победительницей Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.