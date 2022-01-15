«Енисей» на своей площадке уступил «Минчанке»
В рамках женской суперлиги по волейболу 15 января состоялись очередные матчи. «Енисей» на своей площадке уступил «Минчанке» в трех сетах. С таким же счетом закончилось противостояние краснодарского «Динамо» и «Ленинградки» (1-3).
Волейбол
Чемпионат России. Женщины
14-й тур
Енисей (Красноярск) — Минчанка (Минск) — 1:3 (15:25, 23:25, 26:24, 20:25)
15 января.
Динамо Кр (Краснодар) — Ленинградка (Санкт-Петербург) — 1:3 (16:25, 25:27, 25:21, 11:25)
15 января.
Липецк (Липецкая область) — Протон (Саратов) — 1:3 (29:27, 19:25, 19:25, 19:25)
15 января.
Тулица (Тульская область) — Уралочка-НТМК (Свердловская область) — 3:1 (20:25, 25:23, 25:13, 25:18)
15 января.
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