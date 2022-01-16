Матч «Урал» — «Белогорье» отложен из-за коронавируса у уфимцев

Матч 13-го тура чемпионата России между «Уралом» и «Белогорьем», который должен был состояться 16 января, отложен.

«Первичный анализ на COVID-19 некоторых игроков «Урала» дал положительный результат. В связи с этим было принято решение об отмене матча, чтобы не допускать распространения инфекции и не подвергать риску участников чемпионата России. О том, когда и на какой площадке команды сыграют друг с другом будет объявлено позже», — сообщает пресс-служба «Урала».

Ранее на апрель был перенесен матч 13-го тура между «Динамо-ЛО» и «Локомотивом».