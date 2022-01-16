Волейбол
Россия
Новости
Суперлига Париматч (мужчины) Календарь Париматч (мужчины) Суперлига Париматч (женщины) Календарь Париматч (женщины)
Главная
Волейбол
Россия

Сегодня, 15:50

Матч «Урал» — «Белогорье» отложен из-за коронавируса у уфимцев

Иван Шитик
Корреспондент

Матч 13-го тура чемпионата России между «Уралом» и «Белогорьем», который должен был состояться 16 января, отложен.

«Первичный анализ на COVID-19 некоторых игроков «Урала» дал положительный результат. В связи с этим было принято решение об отмене матча, чтобы не допускать распространения инфекции и не подвергать риску участников чемпионата России. О том, когда и на какой площадке команды сыграют друг с другом будет объявлено позже», — сообщает пресс-служба «Урала».

Ранее на апрель был перенесен матч 13-го тура между «Динамо-ЛО» и «Локомотивом».

Источник: https://volleyufa.com/club/news/ural/match-ural-belogore-otmenyen/
Коронавирус
ВК Белогорье
ВК Урал (Уфа)
0
Читайте также
Селедка: польза и вред. Можно ли есть каждый день?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Енисей» на своей площадке уступил «Минчанке»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости