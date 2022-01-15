Казанский «Зенит» нанес поражение «Югре-Самотлор»

Казанский «Зенит» победил «Югру-Самотлор» матче 13-го тура чемпионата России по волейболу. Казанцы на своей площадке разобрались с соперником в трех сетах.

«Зенит» с 12 победами в 13 матчах и 37 набранными очками лидирует в турнирной таблице. Команда из Казани одержала 17-ю победу подряд во всех турнирах.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

13-й тур

Енисей (Красноярск) — Кузбасс (Кемерово) — 0:3 (20:25, 18:25, 23:25)

15 января.

Зенит-Казань (Казань) — Югра-Самотлор (Нижневартовск) — 3:0 (25:19, 25:20, 25:20)

15 января.

Газпром-Югра (Сургут) — Зенит СПб (Санкт-Петербург) — 1:3 (25:22, 18:25, 17:25, 19:25)

15 января.