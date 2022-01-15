Казанский «Зенит» нанес поражение «Югре-Самотлор»
Казанский «Зенит» победил «Югру-Самотлор» матче 13-го тура чемпионата России по волейболу. Казанцы на своей площадке разобрались с соперником в трех сетах.
«Зенит» с 12 победами в 13 матчах и 37 набранными очками лидирует в турнирной таблице. Команда из Казани одержала 17-ю победу подряд во всех турнирах.
Волейбол
Чемпионат России. Мужчины
13-й тур
Енисей (Красноярск) — Кузбасс (Кемерово) — 0:3 (20:25, 18:25, 23:25)
15 января.
Зенит-Казань (Казань) — Югра-Самотлор (Нижневартовск) — 3:0 (25:19, 25:20, 25:20)
15 января.
Газпром-Югра (Сургут) — Зенит СПб (Санкт-Петербург) — 1:3 (25:22, 18:25, 17:25, 19:25)
15 января.
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