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Сегодня, 19:07

Казанский «Зенит» нанес поражение «Югре-Самотлор»

Иван Шитик
Корреспондент

Казанский «Зенит» победил «Югру-Самотлор» матче 13-го тура чемпионата России по волейболу. Казанцы на своей площадке разобрались с соперником в трех сетах.

«Зенит» с 12 победами в 13 матчах и 37 набранными очками лидирует в турнирной таблице. Команда из Казани одержала 17-ю победу подряд во всех турнирах.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

13-й тур

Енисей (Красноярск) — Кузбасс (Кемерово) — 0:3 (20:25, 18:25, 23:25)

15 января.

Зенит-Казань (Казань) — Югра-Самотлор (Нижневартовск) — 3:0 (25:19, 25:20, 25:20)

15 января.

Газпром-Югра (Сургут) — Зенит СПб (Санкт-Петербург) — 1:3 (25:22, 18:25, 17:25, 19:25)

15 января.

Источник: https://www.sport-express.ru/volleyball/L/men/russia/2021-2022/
ВК Зенит (Казань)
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