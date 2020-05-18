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Доигровщик Бирюков возвращается в «Динамо-ЛО»

13:41
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Доигровщик Денис Бирюков после сезона, проведенного в уфимском «Урале», возвращается в «Динамо-ЛО», сообщает официальный сайт клуба.

Бирюков — участник двух чемпионатов мира (2010, 2014), победитель Мировой лиги (2011) и серебряный призер Мировой лиги (2010), Кубка мира (2011). В составе студенческой сборной дважды России выигрывал Всемирные Универсиады (Белград-2009, Казань-2013), в составе молодежной сборной становился победителем чемпионата Европы (2007).

Дополнительная информация:

http://vc-dynamo.ru/news/news_3051.html

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