Доигровщик Бирюков возвращается в «Динамо-ЛО»

Иногда они возвращаются! Песню запееевай!!!



??? ДЕНИС БИРЮКОВ — #атомныйпарень ?



Вот и правильно, вот и хорошо, каждому «Динамо-ЛО» нужен свой Николай II.



Добро пожаловать назад в банду, Дэн! Мы тебя заждались? pic.twitter.com/s7G5M7IFVq