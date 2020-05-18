Доигровщик Бирюков возвращается в «Динамо-ЛО»
Доигровщик Денис Бирюков после сезона, проведенного в уфимском «Урале», возвращается в «Динамо-ЛО», сообщает официальный сайт клуба.
Иногда они возвращаются! Песню запееевай!!!— ВК «ДИНАМО-ЛО» (@dynamolo) May 18, 2020
??? ДЕНИС БИРЮКОВ — #атомныйпарень ?
Вот и правильно, вот и хорошо, каждому «Динамо-ЛО» нужен свой Николай II.
Добро пожаловать назад в банду, Дэн! Мы тебя заждались? pic.twitter.com/s7G5M7IFVq
Бирюков — участник двух чемпионатов мира (2010, 2014), победитель Мировой лиги (2011) и серебряный призер Мировой лиги (2010), Кубка мира (2011). В составе студенческой сборной дважды России выигрывал Всемирные Универсиады (Белград-2009, Казань-2013), в составе молодежной сборной становился победителем чемпионата Европы (2007).
Дополнительная информация: