Мусэрский: «Без российского волейбола, нет развития и у мирового волейбола»

Олимпийский чемпион Дмитрий Мусэрский поделился мнением о роли российского волейбола в мировом спорте.

28 июля отмечается столетие российского волейбола.

«Волейбол — довольно популярный вид спорта, хоть и не такой популярный, как футбол и баскетбол, но занимает свое почетное место в мире. Без российского волейбола однозначно нет развития у мирового волейбола», — цитирует Мусэрского ТАСС.

Ранее примерно такого же мнения придерживался олимпийский чемпион Сергей Тетюхин.