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Сегодня, 12:06

Мусэрский: «Без российского волейбола, нет развития и у мирового волейбола»

Руслан Минаев
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Олимпийский чемпион Дмитрий Мусэрский поделился мнением о роли российского волейбола в мировом спорте.

28 июля отмечается столетие российского волейбола.

«Волейбол — довольно популярный вид спорта, хоть и не такой популярный, как футбол и баскетбол, но занимает свое почетное место в мире. Без российского волейбола однозначно нет развития у мирового волейбола», — цитирует Мусэрского ТАСС.

Ранее примерно такого же мнения придерживался олимпийский чемпион Сергей Тетюхин.

Источник: ТАСС
Волейбол
Сборная России по волейболу
Дмитрий Мусэрский
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