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Сегодня, 21:21

Российские волейболистки обыграли сборную Белоруссии в товарищеском матче

Мария Гусева
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Женская сборная России по волейболу победила национальную команду Белоруссии в товарищеском матче — 3-0 (25:20, 25:21, 25:20). Встреча прошла в Москве.

Вторая товарищеская встреча между командами пройдет в четверг, 10 августа.

1 марта Международная федерация волейбола (FIVB) отстранила сборные и клубы из России и Белоруссии от международных соревнований, а также перенесла мужской чемпионат мира 2022 года из России в Польшу и Словению.

Волейбол
Сборная Белоруссии по волейболу
Сборная России по волейболу
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