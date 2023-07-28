Волейбольные сборные России не сыграют товарищеские матчи с командами Китая и Ирана

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко рассказал о предстоящих планах волейбольных сборных России.

«Матчи со сборными Китая и Ирана не подтвердились. У наших партнеров нет возможности приехать. Мы с ними долго ведем переговоры. Очень тяжелый международный график, в этом году еще будут отборочные соревнования к Олимпиаде в сентябре. Только закончилась Лига Нация, нужно тренироваться с клубами и сборными, поэтому просто действительно тяжело увидеть возможность, чтобы команды приехали на товарищеские матчи. Сборная России сыграет два матча со сборной Беларусью, один из них будет в ретро-формате», — сказал Яременко «СЭ».

В марте Международная федерация волейбола подтвердила невключение мужской и женской сборных России в состав участников квалификации к Олимпиаде-2024.