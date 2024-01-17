«Зенит-Казань» обыграл «Динамо», одержав 12-ю победу подряд

«Зенит-Казань» на выезде обыграл московское «Динамо» в матче 17-го тура чемпионата России — 3:0.

Казанский клуб одержал 12-ю победу подряд во всех турнирах. Команда с 43 очками занимает второе место в суперлиге. «Динамо» (41 очко) идет третьим в турнирной таблице.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

17-й тур

«Динамо» (Москва) — «Зенит-Казань» — 0:3 (24:26, 22:25, 23:25)

АСК (Нижний Новгород) — «Урал» (Уфа) — 0:3 (14:25, 19:25, 22:25)

«Факел» (Новый Уренгой) — «Енисей» (Красноярск) — 0:3 (19:25, 29:31, 28:30)

"Кузбасс" (Кемерово) — «Шахтер» (Солигорск) — 2:3 (22:25, 25:23, 25:20, 21:25, 12:15)

"Локомотив" (Новосибирск) — «Нова» (Новокуйбышевск) — 3:2 (25:15, 23:25, 25:21, 20:25, 15:10)

"Зенит" (Санкт-Петербург) — «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 3:1 (25:21, 23:25, 25:20, 25:22)