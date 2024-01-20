«Нефтяник» прервал серию из шести поражений подряд, обыграв «Динамо-ЛО»

Оренбургский «Нефтяник» победил «Динамо-ЛО» в матче 18-го тура чемпионата России по волейболу.

Встреча в Оренбурге завершилась со счетом 3:1 (25:16, 17:25, 25:20, 25:17) в пользу хозяев.

«Нефтяник» прервал серию из шести поражений подряд и занимает 13-е месте в таблице суперлиги. «Динамо-ЛО» располагается на четвертой строчке.

Чемпионат России. Мужчины

18-й тур

«Нефтяник» (Оренбург) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 3:1 (25:16, 17:25, 25:20, 25:17)

20 января.