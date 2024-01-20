«Нефтяник» прервал серию из шести поражений подряд, обыграв «Динамо-ЛО»
Оренбургский «Нефтяник» победил «Динамо-ЛО» в матче 18-го тура чемпионата России по волейболу.
Встреча в Оренбурге завершилась со счетом 3:1 (25:16, 17:25, 25:20, 25:17) в пользу хозяев.
«Нефтяник» прервал серию из шести поражений подряд и занимает 13-е месте в таблице суперлиги. «Динамо-ЛО» располагается на четвертой строчке.
Чемпионат России. Мужчины
18-й тур
«Нефтяник» (Оренбург) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 3:1 (25:16, 17:25, 25:20, 25:17)
20 января.
Источник: Таблица мужской суперлиги
Новости
27 дек 2023 08:25
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