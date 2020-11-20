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«Динамо» в трех сетах победило «Минчанку»

19:20
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В матче 12-го тура Париматч суперлиги «Динамо» принимало «Минчанку». Московский клуб победил в трех сетах.

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

12-й тур

Динамо М (Москва) — Минчанка (Минск) — 3:0 (25:17, 25:20, 25:12)

20 ноября.

Динамо-Ак Барс (Казань) — Липецк (Липецкая область) — 3:0 (25:11, 25:15, 25:16)

20 ноября.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/volleyball/L/women/russia/2020-2021/

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