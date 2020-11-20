«Динамо» в трех сетах победило «Минчанку»
19:20
В матче 12-го тура Париматч суперлиги «Динамо» принимало «Минчанку». Московский клуб победил в трех сетах.
Волейбол
Чемпионат России. Женщины
12-й тур
Динамо М (Москва) — Минчанка (Минск) — 3:0 (25:17, 25:20, 25:12)
20 ноября.
Динамо-Ак Барс (Казань) — Липецк (Липецкая область) — 3:0 (25:11, 25:15, 25:16)
20 ноября.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/volleyball/L/women/russia/2020-2021/
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