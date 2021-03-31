«Факел» победил АСК и вышел в «Финал шести»

Новоуренгойский «Факел» в трех сетах одержал победу над нижегородским клубом АСК в третьем матче квалификационного раунда мужской волейбольной суперлиги.

Встреча завершилась со счетом 3:0.

Ранее в «Финал шести» вышли московское «Динамо», кемеровский «Кузбасс», петербургский «Зенит», «Зенит-Казань» и новосибирский «Локомотив».

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

Квалификационный раунд

Факел (Новый Уренгой) — АСК (Нижний Новгород) — 3:0 (25:18, 25:16, 25:18)

31 марта.