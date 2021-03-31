«Факел» победил АСК и вышел в «Финал шести»
19:00
Новоуренгойский «Факел» в трех сетах одержал победу над нижегородским клубом АСК в третьем матче квалификационного раунда мужской волейбольной суперлиги.
Встреча завершилась со счетом 3:0.
Ранее в «Финал шести» вышли московское «Динамо», кемеровский «Кузбасс», петербургский «Зенит», «Зенит-Казань» и новосибирский «Локомотив».
Волейбол
Чемпионат России. Мужчины
Квалификационный раунд
Факел (Новый Уренгой) — АСК (Нижний Новгород) — 3:0 (25:18, 25:16, 25:18)
31 марта.
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