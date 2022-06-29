После финна «Зенит» возглавит российский специалист. Самый богатый клуб страны нашел нового тренера

Сможет ли Андрей Толочко перезагрузить коллектив из Санкт-Петербурга?

В мужском чемпионате России по волейболу есть два «Зенита», и оба завершили прошлый сезон не слишком успешно. Но если провал Казани можно списать на случайность и особенности формата розыгрыша (когда судьба всего сезона зависит только от одной игры), то вот «Зенит Санкт-Петербург» столкнулся в концовке прошлого сезона с серьезными трудностями. Клуб потерял перед главными поединками своего тренера, поскольку Туомас Саммелвуо решил не продолжать работу в российской команде. Экстренно его заменил Андрей Толочко, который и возглавлял «Зенит» во время «Финала шести». Обдумав все детали, руководство питерцев приняло стратегическое решение: в следующем сезоне Толочко возглавляет «Зенит» в качестве главного тренера.

Уход Саммелвуо не стал для руководства «Зенита» неожиданностью

«Спешим сообщить, что Андрей Толочко, руководивший нашей командой в концовке завершившегося чемпионата России, утвержден в качестве главного тренера «Зенита» на грядущий сезон», — пишет пресс-служба «Зенита» на официальном сайте клуба. Согласно пресс-релизу, вместе с Толочко питерцы уже начали 29 июня тренировочный сбор на своей домашней арене. Впереди подготовка к будущему сезону, и первой проверкой станет Мемориал Вячеслава Платонова в конце июля также в Санкт-Петербурге. В целом кадровое решение логичное и понятное. Уход Саммелвуо был резким, но, судя по всему, ожидаемым шагом. О желании финна сменить обстановку стало ясно еще зимой. Уже тогда руководство клуба стремилось сохранить систему Саммелвуо, пусть и без самого Туомаса. Поэтому и сделали ставку на его первого помощника.

Туомас, кстати, теперь будет тренировать польскую «Заксу». По крайней мере, об этом пишут европейские СМИ. Изначально экс-тренер сборной России претендовал на пост главного в сборной Франции, но эту должность «Трехцветные» отдали итальянцу Андреа Джани. Что же касается петербуржцев, то вручить рычаги управления клубом старшему тренеру, когда уходит главный, — хороший ход для форс-мажорных обстоятельств. Но в случае с Толочко и «Зенитом» приятный еще и эстетически. Команда перешла в руки того, кто долгие годы боролся за право Северной столицы видеть большой волейбол в городе на Неве. Андрей побеждал за Санкт-Петербург еще как игрок в составе местного «Автомобилиста». Как вспоминал Толочко, в лучшие годы клуб собирал полный «Юбилейный» и был не менее популярен в сравнении с футбольным «Зенитом» и хоккейным СКА. Родившийся в Белоруссии Толочко в Петербурге с 14 лет и похоже навсегда решил связать себя именно с Северной столицей.

Толочко остался в Петербурге в самые трудные годы местного волейбола

Андрей Толочко. ВК «Зенит» Спб, Фото Telegram

После успешной карьеры в «Автомобилисте» Андрей возглавил команду уже как тренер и пытался удержать ее на плаву в самые трудные годы. Когда Толочко был игроком, петербургский «Автомобилист» дважды становился чемпионом страны. Как тренеру ему уже не удалось достичь с клубом больших высот, но это точно не его вина. Команда испытывала финансовые сложности и не могла мечтать о больших победах. Последним в суперлиге стал сезон-2011/12, когда у «Автомобилиста» было только четыре победы при 22 поражениях... После такого не выдержал даже Толочко и уехал на время в Сургут. Впрочем, в «Газпром-Югре» он не задержится и еще не раз вернется, когда питерские власти пообещают ему заняться волейболом всерьез. Успел Андрей поработать и с женским коллективом Санкт-Петербурга, несколько лет возглавляя «Ленинградку». Когда возникла идея создать «Зенит», Толочко пригласили старшим тренером, а из его «Автомобилиста» сделали фарм-клуб.

Задача Андрея Владимировича была в том, чтобы обеспечить в новоиспеченной команде преемственность и связь с историей спорта в городе. К тому же он лучше кого-то другого знал местных волейболистов и мог подсказать главному тренеру, на кого можно рассчитывать в плане резерва из игроков «Автомобилиста». Толочко здорово вписался в первый штаб «Зенита» при Александре Климкине, отличный тандем у Толочко сложился и с Туомасом Саммелвуо. Андрей и Туомас здорово друг друга понимали, несмотря на ментальные различия, и одинаково видели волейбол. Поэтому игра клуба с уходом финна не сильно и изменилась, Толочко продолжил стиль финского специалиста. Единственное — без результата. В концовке прошлого сезона собрать все резервы Толочко не удалось, и в «Финале шести» клуб выглядел разобранным.

Но теперь у российского специалиста есть полноценное межсезонье, практически неограниченные ресурсы и кредит доверия руководства. Сможет ли он исполнить мечту акционеров и сделать «Зенит» чемпионом еще и в волейболе, следом за баскетболом и футболом?