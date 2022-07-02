Украденную медаль олимпийской чемпионки нашли в пакете с мусором

Детективная история c волейболисткой сборной США Джордин Поултер.

Золотая медаль олимпийской чемпионки Токио-2020 в составе сборной США Джордин Поултер удивительным образом вернулась к 24-летней волейболистке после похищения. Спортсменка обнаружила пропажу награды 25 мая и после этого предлагала за возвращение своей реликвии 1000 долларов, обещая не преследовать похитителей. Однако у этой истории оказался необычный финал. Медаль нашли в мусорном пакете возле своего заведения владельцы парикмахерской, расположенной в городе Анахайм. О своей находке они сообщили в службу 911, после чего полиция доставила награду ее владелице.

Неосмотрительная чемпионка

Награда была похищена в Анахайме из незапертой машины, которая была припаркована на неохраняемой стоянке. Вместе с наградой из автомобиля исчезли паспорт и сумка Джордин. Волейболистка оставила свое имущество без присмотра примерно на два с половиной часа, а вернувшись, обнаружила, что стала жертвой воров. Поултер признала, что вела себя несколько неосмотрительно. Но в ответ на недоуменные вопросы, почему она хранила столь ценную вещь, как олимпийская медаль, не в сейфе, а в машине, призналась, что ей тяжело было расстаться с наградой.

— У спортсменов сумасшедшая жизнь, связанная с частыми переездами, — отметила пострадавшая. — Мы должны выступать за границей, затем возвращаться домой, а после этого мчаться на тренировочные сборы. Поэтому я предпочитала держать медаль при себе. Благодаря этому у меня в любой момент была возможность показать ее друзьями или родным, или просто знакомым, которые хотели увидеть награду. Когда люди встречают олимпийского чемпиона, она чувствуют сопричастность к его победе. Это так здорово — поделиться своей радостью с другими.

Джордин Поултер. Фото Global Look Press Фото Global Look Press

Бдительные парикмахеры

7 июня по делу о краже из машины волейболистки был задержан некто Джордан Фернандес, признавшийся в преступлении. У этого человека оказалась богатая криминальная биография. Весной 2020 года он был признан виновным в краже со взломом и получил 120 дней тюрьмы и три года испытательного срока. В январе этого года мужчина заработал еще 60 дней отсидки за нарушение правил условно-досрочного освобождения. Кроме того, он обвинялся в краже автомобиля и хранении наркотиков. И вот теперь — новые обвинения. Правда, медали при нем в момент ареста не оказалось, и он отказался сообщить, где она находится.

Отчаявшаяся волейболистка давала интервью, в котором объясняла, что олимпийская награда имеет скорее символическое значение и не представляет особой ювелирной ценности. Организаторы Олимпиады в Токио сделали ее основу из переработанных старых смартфонов. Так что переплавить ее в слиток золота невозможно, а при попытке перепродать ее коллекционерам медаль легко вычислить по серийному номеру. К счастью, непутевой спортсменке помогла бдительность Марии Каррильо и Ноэ Эрнандеса — владельцев одной из городских парикмахерских. Они нашли около своей двери мусорный пакет и, обнаружив, что он слишком тяжелый, посмотрели, что находится внутри. А там лежала украденная медаль.

Джордин Поултер. Фото Global Look Press

Благородные разбойники

Похожие истории со счастливым финалом были и в России. В сентябре 2021 года в Подмосковье были украдены олимпийские медали российской теннисистки Елены Весниной. Воры забрались в дом спортсменки и похитили сумку, в которой лежали награды. «Я не убрала их в сейф, потому что показывала их детям в теннисном клубе. В любом случае сейф тоже взломали, украли драгоценности и украшения, не взяли только документы», — рассказывала Веснина. Правда, преступники потом повели себя благородно и подбросили пакет с медалями на КПП коттеджного поселка, где живет Веснина. Но остальные ценности не вернули.

В 2019 году на одном из интернет-аукционов оказались выставлены награды бывшего вратаря сборной СССР по хоккею Евгения Белошейкина. После его трагической гибели родственники хоккеиста боялись, что награды могут украсть, поэтому отдали их на хранение другу семьи. Но в 1996 году этот человек иммигрировал в Германию и увез с собой все медали. После его смерти награды были выставлены на торги. К счастью, племянник Белошейкина — тоже Евгений — оперативно сориентировался и выкупил лот. Так реликвии вернулись в семью олимпийского чемпиона Калгари-1988.

Другой олимпийский чемпион по хоккею Виктор Шувалов в лихие девяностые продал свою награду за победу на Олимпиаде-1956. В 2014 году наши коллекционеры обнаружили ее на интернет-аукционе в США и выкупили раритет. Медаль была торжественно возвращена ветерану Президентом РФ в Александровском зале Кремля. Шувалов умер в 2021 году, но последние годы своей жизни не расставался со своим заслуженным олимпийским золотом.