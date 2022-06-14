Сумасшедший малиец может стать волейбольным Месси. 57 очков в финале!

Звездный африканец Нумори Кейта перебирается в Италию, чтобы стать суперзвездой.

Что вы знаете об африканских волейболистах? Скорее всего, ничего. Все-таки Черный континент в спортивном плане — это легкая атлетика и футбол. В лучшем случае слышали о марокканце Мохаммеде аль Хачдади — благодаря его выступлению за белгородское «Белогорье».

А теперь попробуйте представить самое дно африканского волейбола. Получилось? Вот примерно там располагается сборная Мали. Вплоть до 2021 года они ни разу не участвовали даже на чемпионате континента. Иной раз просто не могли набрать состав...

Лишь прошлой осенью все сложилось. Причем настолько, что на дебютном чемпионате Африки команда даже побеждала — повержены Нигер, Южный Судан и Бурунди. Как итог — вполне себе приличное десятое место.

Причина прорыва и волейболомании в Мали — один парень. Нумори Кейта. Ему всего 20 лет. И он — невероятен.

В 17 волейболист очутился в чемпионате Сербии. С ходу стал лучшим бомбардиром турнира — стрелял под 20 очков за игру. На него тут же посыпались предложения из более серьезных чемпионатов, но Кейта выбрал Корею. Точнее, она выбрала его. Малиец ушел на драфте под первым номером в «Иншуренс Старз». Его предпочли, например, чемпиону мира поляку Давиду Конарски или американской звезде Аарону Расселу. Нумори это польстило. Как и предлагаемые 300 тысяч долларов в год.

Он поехал в Азию.

Нумори Кейта. личные соцсети Нумори Кейта

«Я — король»

За два сезона в Корее Кейта не развратился от денежных потоков, а стал настоящим супергероем. Он — с огромным отрывом лучший бомбардир чемпионата. Набирал в среднем больше 30 очков за матч, а когда игры затягивались на пять сетов — то и за 50! В прошлом сезоне его личным достижением стали 54 очка, в нынешнем (уже завершившемся) — 57! Причем не в проходной игре, а в финале! Мировой рекорд, если что, принадлежит кубинцу Леандро Лейве Мартинесу — 59.

Самое кайфовое в Нумори — его игровой стиль. Это не дуболом с выдающимися от природы физическими способностями, который пробивает защиту и блок за счет мощи. Малиец при приличном росте (2,05) обладает отличной координацией, техникой (может атаковать в стиле Нгапета или Семенюка) и спокойно способен вставать в прием. Откуда он такой в Мали взялся?

Еще африканец — потрясающий шоумен. Как вам такое заявление: «Я боготворю Леона, но намерен свергнуть его»? А в одном из матчей в Корее задрал майку и показал другую. С надписью «I am King!». «Я — король!»

Нумори Кейта. личные соцсети Нумори Кейта

Ждать ли его в России?

Кейта покорил Африку, Азию, а теперь едет в Европу. У него были предложения из Японии, но Нумори выбрал Италию. «Верону».

Это еще не топ-клуб, середнячок. Восьмое место по итогам прошлого сезона. Но для нескромного малийца, кажется, самое то на данном этапе. Во-первых, там он будет первой скрипкой, а не на вторых ролях. Во-вторых, корейских клуб, в который он когда-то переходил, был вообще аутсайдером, а через два года с чудо-африканцем рубился в финале — и почему бы не повторить путь? В-третьих, если все пойдет нормально и малиец адаптируется в одной из сильнейших лиг мира, то потом уже он будет выбирать, где и за сколько ему играть.

Последить за развитием карьеры этого парня очень интересно. И совсем не исключено, что однажды он приедет в российский чемпионат.