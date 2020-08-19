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Женская сборная России не поедет на молодежный чемпионат Европы

19:56
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Женская сборная России не поедет в августе на молодежный чемпионат Европы для игроков до 19 лет, сообщает РИА Новости.

Женский чемпионат Европы среди игроков до 19 лет должен пройти 22-30 августа в Боснии и Герцеговине и Хорватии. На данный момент проведение турнира подтверждено.

— Нет ни согласования ни МИД, ни Минспорта, ни перелетов, ни виз, — объяснил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко. —  Мы поставили в известность Европейскую конфедерацию волейбола, что мы не приедем. Я знаю, что, кроме нас, в этом чемпионате не смогут принять участие еще две страны — Италия и Германия. А это три сильнейшие сборные.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200819/1576003914.html

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