Женская сборная России не поедет на молодежный чемпионат Европы

Женская сборная России не поедет в августе на молодежный чемпионат Европы для игроков до 19 лет, сообщает РИА Новости.

Женский чемпионат Европы среди игроков до 19 лет должен пройти 22-30 августа в Боснии и Герцеговине и Хорватии. На данный момент проведение турнира подтверждено.

— Нет ни согласования ни МИД, ни Минспорта, ни перелетов, ни виз, — объяснил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко. — Мы поставили в известность Европейскую конфедерацию волейбола, что мы не приедем. Я знаю, что, кроме нас, в этом чемпионате не смогут принять участие еще две страны — Италия и Германия. А это три сильнейшие сборные.