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Отбывший дисквалификацию волейболист Мороз планирует выступать на Ближнем Востоке

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Отбывший дисквалификацию за допинг волейболист Павел Мороз планирует продолжить карьеру на Ближнем Востоке.

«Павел ведет переговоры с клубами на Ближнем Востоке. Там он планирует продолжить карьеру», — приводит слова представителя Мороза ТАСС.

В ноябре прошлого года стало известно, что допинг-тест волейболиста от 2014 года дал положительный результат. Мороз был дисквалифицирован до 31 марта 2023 года.

36-летний спортсмен является серебряным призером чемпионата России (2014), также на его счету две серебряные медали Кубка России (2011, 2014) и одна — клубного чемпионата мира (2013). За сборную России он выступал с 2012 по 2015 год.

Источник: https://tass.ru/sport/18254837
Волейбол
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