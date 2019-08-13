Тарас Хтей: "Россия способна оказаться в призовой тройке на Олимпиаде"

Спортивный директор "Белогорья", победитель Олимпиады-2012 Тарас Хтей поделился мнением о перспективах сборной России на Олимпийских играх-2020.

– У нас хорошие доигровщики, пасующие, два сильных диагональных, есть неплохие центральные блокирующие, – цитируют "Известия" Хтея. – Возможно, нужно усиление позиции либеро. Но впереди еще целый сезон до Олимпиады. Может быть, кто-то в национальном первенстве себя проявит и заслужит вызов в сборную. Но в целом в команде есть нужное количество опытных игроков и молодежи, хотя последние тоже уже тертые калачи, прошедшие через победы в Лиге наций, а кто-то даже имеет в своем активе золото чемпионата Европы. Поэтому Россия вполне способна оказаться в призовой тройке на Олимпиаде и побороться даже за более высокое место.

Наши опытные парни сумели отдохнуть летом, набрать форму и в нужный момент помогли сборной. Вообще в этой команде сейчас откровенно слабых мест не видно. Ребята играли раскрепощенно, в свое удовольствие, никто не нервничал, и результат все сказал сам за себя. Здорово, что и женская, и мужская сборные с первого раза отобрались на Олимпиаду. Теперь можно спокойно строить график подготовки к Играм в Токио, а также участвовать в осенних чемпионате Европы и Кубке мира.