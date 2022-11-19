Кашин: «Всегда приятно играть с «Уралочкой-НТМК». Мы очень любим эту команду»

Главный тренер «Ленинградки» Александр Кашин поделился впечатлениями от победы команды над «Уралочкой-НТМК» в матче чемпионата России (0:3).

«Хотел сказать, что всегда приятно играть с «Уралочкой-НТМК», в таком зале, как этот. Мы очень любим эту команду. Моя любимая волейболистка всех времен и народов — Евгения Артамонова. Мы сегодня старались сыграть максимально без своих ошибок. По большому счету — это удалось. Основная наша проблема — это то, что наши диагональные игроки не выдают нужный процент в атаке. Пришлось применить небольшую домашнюю заготовку: выпустить Михайлович в третьей партии в диагональ. В остальном все нормально. Юлия Кутюкова доказала: что произошло с «Локомотивом» — это единичный сбой. Она сегодня принимала очень хорошо. Мы довольны», — приводит пресс-служба официального сата клуба слова Кашина.

Питерская команда, набрав 17 очков, занимает 6-е место в турнирной таблице суперлиги. Клуб из Свердловской области с 5 очками расположился на 13-й позиции.