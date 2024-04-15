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Сегодня, 17:55

Советник гендиректора волейбольного «Динамо» обвинила «Локомотив» в сатанизме

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Волейболистки «Локомотива».
Фото ЖВК «Динамо»

Чемпионка мира по волейболу, советник генерального директора женского «Динамо» Елена Година выступила с собственным мнением на сайте клуба после спорной ситуации в матче Суперлиги против калининградского «Локомотива».

Капитан «Динамо» Наталия Гончарова после матча показала средний палец соперницам, клуб сослался на провокации гостей. Всероссийская федерация волейбола пообещала рассмотреть инцидент.

«ЛГБТ-сообщество в Российской Федерации на законодательном уровне признано экстремистской организацией, запрещена пропаганда этого отклонения от традиционных ценностей среди молодежи, — утверждает Година. — Однако, к нашему стыду, в трансляциях волейбольных матчей крупным планом демонстрируются чудовищные жесты, имитирующие половой акт в исполнении игроков калининградского «Локомотива», направленные в сторону команд соперников, однополые поцелуи в губы и прочие мерзости.
В спортивные залы приходит большое количество семей с детьми, будущие поколения волейболисток. Арбитры матчей в течение всего сезона не сделали ни одного даже замечания за подобное поведение, которое однозначно квалифицируется, как безнаказанность и вседозволенность в демонстрации полнейшего пренебрежения культурой и моральными ценностями нашей страны. Хуже, всё это встречает одобрение со стороны партнерш по команде, которые рядятся в сатанинские обличья, при этом трое из игроков «Локомотива» воспитывают собственных детей!» — приводит Telegram-канал «Динамо» слова Годиной.

«Локомотив» обыграл московское «Динамо» в пятом матче со счетом 3:1 и выиграл серию со счетом 3-2. В финале команда из Калининграда встретится с казанским «Динамо». Московское «Динамо» сыграет против «Ленинградки» в серии за третье место.

Наталия Гончарова. Российская волейболистка не сдержалась в принципиальной игре. Гончарова показала соперницам средний палец

Источник: Telegram-канал московского «Динамо»
ЖВК Динамо (Москва)
ЖВК Локомотив (Калининград)
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В ВФВ сообщили, когда могут рассмотреть инцидент с оскорбительным жестом Гончаровой

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